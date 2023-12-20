Виктор Мозес может уйти из «Спартака» в миланский «Интер»

Дата публикации: 20-12-2023

Ресурс «InterZone» рассказал о возможном продолжении карьеры Виктора Мозеса, защищающего цвета «Спартака». Нигериец может перебраться в Интер».



В миланской команде вариант с подписанием Мозеса считают идеальным по соотношению цены и качества.



Хавбек уже выступал в составе «Интера». За «нерадзурри» он отыграл полсезона в 2020 году в рамках арендного соглашения, будучи игроком «Челси».



Трудовые отношения Мозеса со «Спартаком» истекают летом 2024 года. Нигериец в этом сезоне провел за москвичей 12 встреч (1 гол).



Ценник на футболиста составляет 2 000 000 евро («Transfermarkt»).



Ранее сообщалось, что «красно-белые» не собираются пролонгировать сотрудничество с Мозесом и готовы расстаться с ним в январе.