Виктор Мозес может уйти из «Спартака» в миланский «Интер»
Дата публикации: 20-12-2023
Ресурс «InterZone» рассказал о возможном продолжении карьеры Виктора Мозеса, защищающего цвета «Спартака». Нигериец может перебраться в Интер».
В миланской команде вариант с подписанием Мозеса считают идеальным по соотношению цены и качества.
Хавбек уже выступал в составе «Интера». За «нерадзурри» он отыграл полсезона в 2020 году в рамках арендного соглашения, будучи игроком «Челси».
Трудовые отношения Мозеса со «Спартаком» истекают летом 2024 года. Нигериец в этом сезоне провел за москвичей 12 встреч (1 гол).
Ценник на футболиста составляет 2 000 000 евро («Transfermarkt»).
Ранее сообщалось, что «красно-белые» не собираются пролонгировать сотрудничество с Мозесом и готовы расстаться с ним в январе.