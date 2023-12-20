«Наполи» положил глаз на защитника, принадлежащего «Барселоне»

Дата публикации: 20-12-2023

«Наполи» вновь обратился к кандидатуре Клемана Лангле, правами на которого владеет «Барселона».



Француз был интересен неаполитанцам в летнее межсезонье, но тогда клубу не удалось договориться по его аренде. Сейчас «Наполи» снова заинтересовался защитником. Руководство «партенопейцев» готово начать переговоры с «Барсой» по трансферу Лангле.



С каталонским клубом француз связан контрактом до середины 2026 года. Нынешний сезон Лангле проводит в «Астон Вилле» на правах аренды. За бирмингемцев центрбек сыграл в 5 матчах и не отметился результативными действиями.



Ориентировочный ценник на 28-летнего футболиста составляет € 8 млн (Transfermarkt.de).



Источник – Sport.es.