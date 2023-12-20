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«Марсель» заинтересован в услугах Чалова

Дата публикации: 20-12-2023

По информации «La Tribune Olympienne», следующим клубом Федора Чалова может стать «Марсель». Французы рассматривают 2 футболистов в качестве возможного усиления линии нападения. В числе кандидатов значится и игрок ЦСКА.

Другим возможным вариантом является Артур Кабрал, принадлежащий «Бенфике», но бразильца «Марсель» может только арендовать.

У Чалова остается всего 1 год по контракту с ЦСКА, что весьма важно. Помимо этого, агенты россиянина находятся в хороших отношениях с боссами «Марселя», что может облегчить переговорный процесс.

В сезоне 2023/2024 в активе 25-летнего центрфорварда 11 забитых мячей и 3 ассиста в 26 встречах за «армейцев».

Ранее сообщалось, что Чаловым интересуется «Трабзонспор».

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