«Марсель» заинтересован в услугах Чалова

Дата публикации: 20-12-2023

По информации «La Tribune Olympienne», следующим клубом Федора Чалова может стать «Марсель». Французы рассматривают 2 футболистов в качестве возможного усиления линии нападения. В числе кандидатов значится и игрок ЦСКА.



Другим возможным вариантом является Артур Кабрал, принадлежащий «Бенфике», но бразильца «Марсель» может только арендовать.



У Чалова остается всего 1 год по контракту с ЦСКА, что весьма важно. Помимо этого, агенты россиянина находятся в хороших отношениях с боссами «Марселя», что может облегчить переговорный процесс.



В сезоне 2023/2024 в активе 25-летнего центрфорварда 11 забитых мячей и 3 ассиста в 26 встречах за «армейцев».



Ранее сообщалось, что Чаловым интересуется «Трабзонспор».