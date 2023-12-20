«Арсенал» определился с нападающим, которого купит в случае неудачи с трансфером Тони

Дата публикации: 20-12-2023

В «Арсенале» определились с альтернативой Айвену Тони. В случае, если сделка по переходу форварда «Брентфорда» сорвется, «пушкари» попытаются подписать Доминика Соланке, принадлежащего «Борнмуту». Информацией поделилось издание «Daily Star».



В настоящее время намерения «Арсенала» в отношении Тони не поменялись. Вместе с тем «канониры» осознают, что на нападающего «Брентфорда» претендуют и другие команды, потому вероятность неудачи в оформлении его перехода присутствует.



Соланке связан трудовыми отношениями с «вишнями» до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету игрока 19 появлений на поле (9 забитых мячей, 1 голевой пас). Transfermarkt.de оценивает англичанина в 20 млн евро.