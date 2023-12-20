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«Галактикос»: Бекхэм хочет снять документальный фильм о «Реале»

Дата публикации: 20-12-2023

Знаменитый экс-футболист ряда клубов и сборной Англии, а ныне владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм намерен снять документальный фильм о своем бывшем клубе – мадридском «Реале».

Идея Бекхэма – создать фильм «Галактикос», который расскажет о жизни клуба во времена Флорентино Переса. Картину будут снимать «ESPN», «Studio 99» и «Fulwell 73». Отметим, что недавно в мир вышел фильм о карьере самого игрока, который снял «Netflix».

По мнению 48-летнего англичанина, фильм покажет историю одной из самых знаковых футбольных команд мира, которая получила свое прозвище из-за стремления президента клуба Переса подписывать дорогостоящих игроков.

Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» (Мадрид), «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ». Полузащитник шесть раз становился чемпионом Англии и один раз – Испании, а также выиграл вместе с «МЮ» Лигу чемпионов-1998/99.

После завершения профессиональной карьеры Бекхэм приобрел франшизу клуба МЛС и зарегистрировал «Интер Майами». В команде из Флориды выступает многократный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

Источник – «Deadline».

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