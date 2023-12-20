«Рома» в январе планирует подписать контракт с Бонуччи

Дата публикации: 20-12-2023

«Рома» рассматривает вариант подписания защитника Леонардо Бонуччи, о чем информирует «SportMediaset» со ссылкой на «Corriere dello Sport».



«Волки» ищут усиление оборонительной линии. Римляне потеряли на длительный срок Криса Смоллинга из-за травмы. Также зимой отправится на Кубок африканских наций еще один центральный защитник – Эван Ндика.



Помимо Бонуччи, «Рома» рассматривает Артура Теата из «Ренна» и Пабло Мари из «Монцы». Также в списке Волков – защитник «Риу Аве» Тьягу Пинту и Умар Соле из «Ред Булл Зальцбург».



36-летний Бонуччи перешел в «Унион» (Берлин) в сентябре, подписав контракт до конца сезона. Итальянец провел девять матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одним ассистом.



«Рома» занимает восьмое место в Серии А. В ближайшую субботу «джаллоросси» померяются силами с «Наполи».