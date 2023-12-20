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«Жирона» продлила контракт с одним из лидеров команды

Дата публикации: 20-12-2023

Испанский футбольный клуб «Жирона» официально продлил контракт с 34-летним защитником Давидом Лопесом. Новое соглашение рассчитано до конца 2026 года.

Лопес стал игроком жиронцев летом 2022 года. За это время он провел 34 матча в футболке «красно-белых», в которых забил 5 голов.

«Продление контракта представляет собой вызов для дальнейшего роста вместе с «Жироной». Мы переживаем историческое событие для всех нас. Я надеюсь, что так будет и дальше», – сказал центрдеф.

Сейчас «Жирона» занимает первое место в таблице Ла Лиги. У команды 44 очка после 17 туров. 21 декабря подопечные Мичела проведут последний поединок в 2023 году против «Бетиса».

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