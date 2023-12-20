Неймар не сыграет на Кубке Америки-2024

Дата публикации: 20-12-2023

Форвард сборной Бразилии Неймар пропустит предстоящий Кубок Америки. Об этом пишет «Globo Esporte».



Неймар получил травму колена в матче квалификации на чемпионат мира-2026 против Уругвая. Звездный футболист был заменен в конце первого тайма, он покинул поле в слезах на носилках.



Впоследствии бразильцу был диагностирован разрыв мениска колена, а также повреждение передней крестообразной связки. Таким образом, текущий сезон для Неймара завершен.



В нынешнем кампании 31-летний нападающий сыграл всего 5 матчей за «Аль-Хиляль», в которых забил один гол и отдал три ассиста.



Напомним, Кубок Америки-2024 пройдет с 20 июня по 14 июля в США.