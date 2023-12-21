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«Челси» не будет предпринимать шаги по приобретению Рамсдейла

Дата публикации: 21-12-2023

Переход Аарона Рамсдейла в «Челси» в январе не состоится. Информацию разместил в соцсети «Х» Фабрицио Романо.

«Аристократы» решили отказаться от подписания голкипера «Арсенала». В клубе намерены сделать ставку на Джордже Петровича, являющегося сменщиком Роберта Санчеса, получившего травму. В зимнее трансферное окно приобретение нового вратаря для «Челси» не будет основной целью, «пенсионеры» намерены усилить другие позиции.

Рамсдейл не является основным голкипером «Арсенала». В этом сезоне он защищал ворота «пушкарей» в 9 встречах (3 «сухих» матча).

Трудовые отношения Рамсдейла с командой Микеля Артеты рассчитаны до лета 2026 года. Рыночный ценник на 25-летнего футболиста составляет 28 млн евро (Transfermarkt.de).

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