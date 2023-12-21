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«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Амаду Онана

Дата публикации: 21-12-2023

Амаду Онана в скором времени может покинуть «Эвертон». Как пишет «Footmercato», предметный интерес к хавбеку проявляют «МЮ» и «Барселона».

«Манкунианцы» продолжают наблюдать за игрой опорника. Каталонцы продвинулись дальше и уже провели переговоры с агентами бельгийца. «Эвертон» рассчитывает заработать на продаже Онана порядка 55 млн евро. Отмечается, что испытывающая финансовые проблемы «Барселона» сможет подписать игрока лишь по завершении сезона.

Бельгиец выступает за «Эвертон» с августа 2022 года. Его трансфер обошелся «ирискам» в 35 000 000 евро. В сезоне 2023/2024 в активе Онана 17 встреч (2 забитых мяча, 1 результативная передача).

Контракт Амаду с клубом из Ливерпуля истекает летом 2027 года.

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