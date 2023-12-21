«Спартак» готов заплатить за форварда сборной Камеруна 10 млн евро

Дата публикации: 21-12-2023

Карьера Венсана Абубакара может продолжиться в РПЛ. На футболиста «Бешикташа» претендует «Спартак». «Actu Cameroon» информирует, что москвичи готовы выложить за камерунца 10 000 000 евро.



У Абубакара не все в порядке в стамбульском клубе. Ранее его и еще 4 футболистов отстранили от команды по неизвестным причинам. Позднее СМИ сообщили, что представители «Бешикташа» якобы согласились вернуть форварда в состав, но агенты 31-летнего камерунца потребовали извинений от руководства «чёрных орлов». В противном случае они пригрозили, что игрок сменит клубную прописку.



«Бешикташ» подписал Абубакара в начале 2023 года. В этом сезоне в активе Венсана 22 матча во всех соревнованиях (11 голов, 3 ассиста). Его соглашение с «Бешикташем» истекает в 2025 году.



Transfermarkt.de оценивает камерунца в € 6 млн.