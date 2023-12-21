Агент: Два клуба РПЛ заинтересованы в нападающем «Америки» Киньонесе

Дата публикации: 21-12-2023

Агент Хулиана Киньонеса, представляющего мексиканскую «Америку», заявил об интересе к его клиенту со стороны команд российской Премьер-лиги.



«Это так. Два клуба РПЛ. Сейчас мы в ожидании, когда предложения по футболисту получит «Америка», - публикует заявление Фабио Армандо Марина Пилоньеты ресурс «Sport24».



Киньонес на протяжении всей своей карьеры выступал исключительно за мексиканские команды. В «Америку» Хулиан перебрался минувшим летом. За его переход «сине-кремовые» выложили 9,17 млн евро. В нынешнем сезоне на счету нападающего 24 встречи (12 голов, 6 результативных передач).



Трудовой договор Киньонеса с «Америкой» в силе до середины 2027 года. Рыночный ценник на 26-летнего бомбардира составляет 9 миллионов евро (согласно «Transfermarkt»).