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Заболотный может уйти из ЦСКА

Дата публикации: 21-12-2023

«Евро-Футбол» утверждает, что Антон Заболотный близок к завершению сотрудничества с ЦСКА. Форвард, скорее всего, покинет «армейцев» ближайшим летом.

Срок действия контракта игрока с московской командой ограничен июнем 2024 года. ЦСКА не будет продлевать соглашение с Заболотным, поэтому по окончании сезона он уйдет из команды свободным агентом. Однако если «красно-синим» поступит выгодное предложение по нападающему в январе, то клуб рассмотрит его.

В Тамерлане Мусаеве, которого столичный клуб недавно подписал, руководство команды видит замену Заболотному и конкурента Чалова.

В сезоне 2023/2024 Антон появлялся на поле в 25 поединках и отметился в них 8 забитыми мячами и 2 голевыми пасами. Transfermarkt.de оценивает 32-летнего россиянина в 1 млн евро.

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