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Артета хочет усилить «Арсенал» 4 новыми футболистами

Дата публикации: 21-12-2023

Микель Артета, возглавляющий «Арсенал», хочет подписать сразу 4 новичков. Испанец уверен, что именно столько футболистов ему не хватает, чтобы полностью укомплектовать состав.

Согласно данным, которыми располагает Мигель Дилэйни, рулевой «канониров» просит подписать 2 крайних защитников, 1 хавбека и 1 нападающего. О том, готовы ли боссы клуба предоставить Артете такое количество новых исполнителей уже в январе, не сообщается.

По итогам минувшего сезона команда испанского специалиста стала второй в АПЛ, отдав «Ман Сити» первую строчку незадолго до финиша. В этом сезоне «красно-белые» пока идут первыми, опережая «Ливерпуль» и «Астон Виллу» на 1 очко. «Манчестер Сити» с отставанием в 5 баллов располагается на 4-й строчке.

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