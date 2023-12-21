«Жирона» идет по чемпионскому графику «Барселоны»

Дата публикации: 21-12-2023

21 декабря два лидера чемпионата Испании – «Жирона» и «Реал» – сыграют свои заключительные матчи перед небольшим перерывом. «Жирона» в гостях встретится с «Бетисом», «Реал» также на выезде сыграет с «Алавесом». Пока «красно-белые» опережают «королевский клуб» на два очка и, если «Жирона» победит сегодня, будет встречать праздники в статусе единоличного лидера чемпионата. Конечно, команду Мичела для лидерства может устроить и ничья, и даже поражение, однако тогда нужно, чтобы с аналогичным результатом матч с «Алавесом» завершил «Реал».



«Жирона» – самая эффективная команда нынешнего сезона Ла Лиги. Более того, 44 очка после 17-ти матчей – чемпионский график. Во всяком случае, дважды, имея такие показатели, «Барселона» выигрывала чемпионат Испании.



Впервые это случилось в сезоне-2008/2009. Во второй раз – в прошлом чемпионате. В первом случае, итоговый показатель «блаугранас» составил 87 баллов, во втором – 88. Причем, в каждом из двух вариантов, вторым финишировал как раз «Реал». В сезоне-2008/2009 мадридцы отстали от каталонцев на девять очков, в прошлом сезоне – на 10.



Говоря о перспективах «Жироны», стоит отметить важный момент. После Нового года, как и в первой части сезона команда будет занята только в двух турнирах – чемпионате и Кубке страны, тогда как «Реалу», «Барсе» и «Атлетико» придется тратить силы и на Лигу чемпионов и Суперкубок страны.