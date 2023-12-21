Вратарь «Реала» заинтересовал очередной клуб АПЛ

Дата публикации: 21-12-2023

Еще один английский клуб (ранее СМИ писали о «Челси») заинтересовался 24-летним голкипером «Реала» Андреем Луниным. Как сообщает испанское издание «El Nacional», речь идет о «Ньюкасле».



Все дело в том, что основной вратарь «сорок» Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за травмы и сейчас клуб в экстренном порядке ищет ему замену. По данным издания, Лунин – один из вариантов на зимний трансфер.



Напомним, что в текущем сезоне украинский страж ворот провел 9 матчей за «королевский клуб», пропустив 6 мячей. В 4 поединках он отстоял «на ноль».



Ранее считалось, что контракт Андрея с «бланкос» истекает уже ближайшим летом, в 2024 году. Однако, по другим сведениям, мадридцы продлили соглашение с представителем сборной Украины на один год еще в 2019-м, после аренды того в «Леганес».



Недавно появилась информация о том, что президент «Реала» Флорентино Перес хочет продлить контракт Лунина до лета 2028 года.