Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать

Дата публикации: 21-12-2023

Верховный суд Европейского Союза признал незаконным решения FIFA и UEFA о блокировке Суперлиги. Суд объявил, что функционеры нарушили европейское законодательство о конкуренции.



«Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любые новые межклубные футбольные проекты, такие как Суперлига, подлежат предварительному одобрению, и запрещающие клубам и футболиста участвовать в этих соревнованиях, являются незаконными. Для правил ФИФА и УЕФА не существует рамок, гарантирующих, что они будут прозрачными, объективными, недискриминационными и соразмерными», - говорится в заявлении Суда.



Напомним, в 2021 году 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги – закрытого турнира, который должен стать альтернативой Лиги чемпионов. Председателем турнира был назначен глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.



УЕФА и ФИФА выступили против создания Суперлиги. Функционеры пригрозили исключением из еврокубков для тех клубов, которые будут участвовать в новом турнире. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что проект закончен «на ближайшие 20 лет».



Клубы Суперлиги подали в суд на решения ФИФА и УЕФА о блокировке. Создатели нового турнира заявили, что УЕФА нарушил европейское законодательство, злоупотребив монополией на футбольном рынке.



Источник – «The San Diego Union Tribune».