Объявлен формат будущей Суперлиги

Дата публикации: 21-12-2023

Компания «A22 Sports Management» раскрыла детали формата Европейской Суперлиги.



В турнире примут участие 64 команды, разделенные на три дивизиона. В дивизионе «Star» будут соревноваться 16 команд, разделенные на две группы. Аналогичный формат будет на «втором уровне, «Gold». Третий дивизион «Blue» имеет 32 команды (4 группы по 8). Групповой раунд будет проходить по круговой системе с матчами дома и на выезде.



По две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф своих дивизионов. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в формате двух матчей. Победитель определится в одном матче финала, который пройдет на нейтральном поле.



Две худшие команды «Star» перейдут в следующем сезоне в дивизион «Gold», на их место придут финалисты второй лиги. Аналогичный обмен командами пройдет между «Gold» и «Blue». 20 команд дивизиона «Blue», занявшие худшие места, ежегодно выбывают из розыгрыша, на их место зайдут лучшие представители национальных чемпионатов.



В первый сезон команды будут отбираться на основании критериев, основанных на спортивных результатах. Также будут введены строгие правила финансовой устойчивости и прозрачные процессы ее исполнения, чтобы обеспечить равные условия для участвующих клубов.



Ранее Верховный суд Европейского Союза признал незаконным решения ФИФА и УЕФА о блокировке Суперлиги. Суд объявил, что футбольные функционеры нарушили законодательство о конкуренции.



Компания «А22» также сообщила, что новый турнир будет создан для мужских и женских команд. Соревнования будут проходить в середине недели. Участники определятся по спортивным заслугам, с учетом повышения и понижения и без постоянных членов. Болельщики смогут бесплатно смотреть прямые трансляции матчей на новой современной платформе цифрового потокового вещания.