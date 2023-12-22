Цыганков может оказаться в «Барселоне»

Дата публикации: 22-12-2023

Вингер сборной Украины и «Жироны» Виктор Цыганков заинтересовал «Барселону».



Руководство «блаугранас» рассматривает возможность продажи Рафиньи, поскольку его результаты хуже, чем ожидал тренерский штаб команды.



Согласно информации «E-Notícies», каталонцы планируют выручить за бразильца 100 миллионов евро. У 27-летнего футболиста есть несколько предложений, в частности из Саудовской Аравии и «Манчестер Юнайтед». Впрочем, Рафинья не спешит принимать решение относительно своего будущего.



В шорт-листе «Барселоны» есть три имени, которые рассматриваются как замена бразильцу, если удастся договориться о его трансфере. Это Виктор Цыганков, Савио или Ансу Фати. Именно украинец считается самым вероятным вариантом для каталонцев из-за соотношения цены и качества. Трансфер Цыганкова оценивается в 22 миллиона евро. За Савио «Барсе» придется бороться с «Манчестер Сити», а возвращение Ансу Фати является крайней мерой из-за его травматичности.



Напомним, что 26-лентий Цыганков присоединился к «Жироне» в январе 2023 года. В общем украинец сыграл за «красно-белых» в 35 матчах, забив шесть голов и отдав девять ассистов. Действующее соглашение Виктора с испанским клубом действует до 2027 года.