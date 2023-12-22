«Бешикташ» расстался с главным тренером Чалымбаем

Дата публикации: 22-12-2023

«Бешикташ» официально объявил о прекращении сотрудничества с Ризой Чалымбаем, который с ноября занимал должность главного тренера.



Решение было принято после провального домашнего матча «чёрных орлов» в турецкой Суперлиге против «Аланияспора» (1:3). «Бешикташ» в чемпионате не побеждает уже в трех турах и потерпел второе кряду поражение. Кроме того, стамбульский гранд даже не боролся за выход из группы Лиги конференций с «Брюгге» и «Буде-Глимтом».



Эта тренерская отставка стала для «Бешикташа» третьей за два с половиной месяца. Напомним, квалификацию Лиги Конференций команда проходила еще при Шеноле Гюнеше. 10 октября опытного наставника сменил в статусе и. о. 39-летний Бурак Йылмаз, но продержался на посту ровно месяц (четыре поражения в пяти матчах). На его место заступил 60-летний Чалымбай.



При этом наставнике стамбульцы стартовали с двух побед в Суперлиге, но затем выиграли лишь один поединок из пяти (у «Лугано» без турнирной мотивации) при трех поражениях, включая 0:5 от «Брюгге» и дважды по 1:3 в последних турах.



Риза Чалымбай ранее тренировал 13 турецких клубов, в том числе и «Бешикташ» (2005). Вместе с «Сивасспором» он выигрывал Кубок Турции-2022. С 1980 по 1996 годы Чалымбай провел за «Бешикташ» около 500 матчей на позиции защитника, носил капитанскую повязку.



В настоящий момент «Бешикташ» в чемпионате занимает пятое место, отставая от лидирующих «Фенербахче» и «Галатасарая» на 17 очков.