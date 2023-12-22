05:41 ()
Свернуть список

«Боруссия» Д решила судьбу Терзича

Дата публикации: 22-12-2023

Руководство дортмундской «Боруссии» решило оставить Эдина Терзича на посту главного тренера команды.

«Шмели» проводят нестабильный сезон. Команда сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов из «группы смерти», но при этом неудачно выступает в Бундеслиге (5-е место, отрыв от лидера в 15 очков) и уже успела прекратить участие в розыгрыше Кубка Германии. В последние недели будущее наставника «Боруссии» Эдина Терзича ставилось под сомнение.

Терзичу вменяют не только плохие результаты «чёрно-жёлтых», но и отсутствие чёткой тактической идеи. Наставник метается от игры первым номером до более прагматичного стиля.

Однако боссы «Дортмунда» решили оставить 41-летнего специалиста у руля команды. Исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке совместно с советником Матиасом Заммером и спортивным директором Себастьяном Келем уверены, что увольнение Терзича негативно скажется на команде. Как информирует «Kicker», Ватцке не является сторонником увольнения тренеров по ходу сезона.

Согласно источнику, Ватцке не считает Терзича единственным виновником нестабильности «Боруссии». Частичная ответственность за это лежит и на Кёле – в зимнее трансферное окно Себастьян обязан усилить обойму команды.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close