«Боруссия» Д решила судьбу Терзича

Дата публикации: 22-12-2023

Руководство дортмундской «Боруссии» решило оставить Эдина Терзича на посту главного тренера команды.



«Шмели» проводят нестабильный сезон. Команда сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов из «группы смерти», но при этом неудачно выступает в Бундеслиге (5-е место, отрыв от лидера в 15 очков) и уже успела прекратить участие в розыгрыше Кубка Германии. В последние недели будущее наставника «Боруссии» Эдина Терзича ставилось под сомнение.



Терзичу вменяют не только плохие результаты «чёрно-жёлтых», но и отсутствие чёткой тактической идеи. Наставник метается от игры первым номером до более прагматичного стиля.



Однако боссы «Дортмунда» решили оставить 41-летнего специалиста у руля команды. Исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке совместно с советником Матиасом Заммером и спортивным директором Себастьяном Келем уверены, что увольнение Терзича негативно скажется на команде. Как информирует «Kicker», Ватцке не является сторонником увольнения тренеров по ходу сезона.



Согласно источнику, Ватцке не считает Терзича единственным виновником нестабильности «Боруссии». Частичная ответственность за это лежит и на Кёле – в зимнее трансферное окно Себастьян обязан усилить обойму команды.