«Наполи» объявил о продлении контракта с Осимхеном

Дата публикации: 24-12-2023

«Наполи» договорился о продлении сотрудничества с Виктором. Неаполитанцы пролонгировали контракт с нигерийским форвардом до середины 2026 года.



«Виктор останется в клубе до 2026 года», - написала пресс-служба «Наполи» в клубном аккаунте в соцсети «Х».



Прежнее соглашение с 24-летним футболистом истекало в 2025 году. Ранее сообщалось, что нападающий отказался пролонгировать соглашение с «адзурри».



«Наполи» выкупил права на Осимхена у «Лилля», заплатив за него 75 000 000 евро. В сезоне 2023/2024 на счету нигерийца 17 встреч за итальянскую команду (8 забитых мячей, 3 результативных паса).



Рыночный ценник на Осимхена равняется 110 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).