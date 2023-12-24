23:10 ()
Свернуть список

Защитник «Сан-Паулу» Бералдо перейдет в «ПСЖ»

Дата публикации: 24-12-2023

Лукас Бералдо, интерес к которому приписывали «Зениту», согласовал условия контракта с «ПСЖ». Договоренность между сторонами достигнута в устной форме. Информацию опубликовал в соцсети «Х» Фабрицио Романо.

«Сан-Паулу» получит за защитника 20 млн евро. Клуб не сможет рассчитывать на бонусные выплаты. Клубы уже начали подготовку документов для скорейшего оформления перехода.

Ранее ряд источников сообщали, что «Зенит» согласился увеличить сумму компенсации за Бералдо до 25 миллионов евро. Тем самым петербуржцы перебили предложение парижан в 20 млн евро.

В текущем сезоне в активе Бералдо 48 встреч за «Сан-Паулу» (1 гол).

С «трёхцветными» центрбек связан контрактом до конца 2028 года. Transfermarkt.de оценивает Лукаса в € 15 млн.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close