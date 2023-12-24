Защитник «Сан-Паулу» Бералдо перейдет в «ПСЖ»

Дата публикации: 24-12-2023

Лукас Бералдо, интерес к которому приписывали «Зениту», согласовал условия контракта с «ПСЖ». Договоренность между сторонами достигнута в устной форме. Информацию опубликовал в соцсети «Х» Фабрицио Романо.



«Сан-Паулу» получит за защитника 20 млн евро. Клуб не сможет рассчитывать на бонусные выплаты. Клубы уже начали подготовку документов для скорейшего оформления перехода.



Ранее ряд источников сообщали, что «Зенит» согласился увеличить сумму компенсации за Бералдо до 25 миллионов евро. Тем самым петербуржцы перебили предложение парижан в 20 млн евро.



В текущем сезоне в активе Бералдо 48 встреч за «Сан-Паулу» (1 гол).



С «трёхцветными» центрбек связан контрактом до конца 2028 года. Transfermarkt.de оценивает Лукаса в € 15 млн.