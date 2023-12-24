«Реал» и «Бавария» претендуют на Варана

Дата публикации: 24-12-2023

«As» информирует, что Рафаэль Варан может перейти в другую команду уже в январе.



Француза не устраивает положение дел в «Ман Юнайтед», и он готов вернуться в «Реал». «Сливочным» данный вариант также интересен, поскольку клуб из-за повреждений лишился Давида Алабы и Эдера Милитао, которые выбыли на длительный срок. Ранее СМИ писали, что Карло Анчелотти, возглавляющий мадридцев, хотел бы вновь видеть в своей команде француза.



Другим претендентом на Варана является «Бавария». Немецкий гранд готов выделить на его трансфер около 10-20 млн евро.



В сезоне 2023/2024 Варан поучаствовал в 14 матчах (1 забитый гол).



Соглашение защитника с «красными дьяволами» действует до лета 2025 года. Ценник на него составляет 25 млн евро (по версии «Transfermarkt»).