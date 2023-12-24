«Локомотив» отдал в аренду Марадишвили, купленного два года назад у ЦСКА за 7 млн евро

Дата публикации: 24-12-2023

«Пари НН» арендовал Константина Марадишвили, права на которого принадлежат «Локомотиву». Примечательно, что трансфер хавбека осенью 2021 года обошелся «красно-зелёным» в 7 000 000 евро.



Срок действия арендного договора Марадишвили ограничен летом 2024 года. При этом «Локо» взял на себя затраты на выплату 60% зарплаты футболиста. В «Пари НН» опорник выбрал себе 5-й номер.



В «Локомотиве» Константину так и не удалось стать игроком основы. В текущем сезоне он появлялся на поле в футболке «железнодорожников» в 14 встречах и отметился в них 1 забитым мячом.



Трудовой договор 23-летнего хавбека с москвичами действует до лета 2026 года. Рыночная стоимость Марадишвили равняется 1,2 млн евро («Transfermarkt»).