«МЮ» недоволен желанием Гирасси перейти в «Тоттенхэм» и видит ему замену в Эн-Несири

Дата публикации: 24-12-2023

«Манчестер Юнайтед» может отказаться от варианта с подписанием Серу Гирасси из «Штутгарта» и переключиться на Юссефа Эн-Несири, представляющего «Севилью». Информацией поделилось издание «The Sun».



«Красным дьяволам» не нравится, что Гирасси изъявил желание стать игроком «Тоттенхэма». В связи с этим клуб из Манчестера решил рассмотреть вариант с трансфером Эн-Несири. Представители «МЮ» следили за 26-летним центрфорвардом в последних играх и продолжат наблюдать за ним.



Эн-Несири связан контрактом с «Севильей» до июня 2025 года. В нынешнем сезоне на счету футболиста 9 забитых мячей и 2 голевые передачи в 24 встречах за испанскую команду.



Рыночный ценник на марокканца составляет 18 млн евро (источник – «Transfermarkt»).