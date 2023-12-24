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«Интер» нацелен на подписание Серхи Роберто

Дата публикации: 24-12-2023

«Football Espana» пишет, что следующим клубом Серхи Роберто может стать «Интер».

Миланцы хотят заполучить игрока «Барселоны» в статусе свободного агента. «Интер» сделает предложение Роберто в январе.

Сам капитан «блаугранас» пока не рассматривает вариант с заключением предварительного соглашения с другой командой. Он надеется, что каталонцы выйдут на него с предложением о новом контракте весной 2024 года.

Роберто является воспитанником «Барселоны». Действующее соглашение защитника с «сине-гранатовыми» истекает ближайшим летом. В сезоне 2023/2024 футболист провел за команду Хави всего 8 встреч и не отметился результативными действиями.

Transfermarkt.de оценивает Серхи в 3 млн евро.

Ранее СМИ сообщали, что Роберто может стать игроком «Интера Майами».

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