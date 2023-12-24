«Интер» нацелен на подписание Серхи Роберто

Дата публикации: 24-12-2023

«Football Espana» пишет, что следующим клубом Серхи Роберто может стать «Интер».



Миланцы хотят заполучить игрока «Барселоны» в статусе свободного агента. «Интер» сделает предложение Роберто в январе.



Сам капитан «блаугранас» пока не рассматривает вариант с заключением предварительного соглашения с другой командой. Он надеется, что каталонцы выйдут на него с предложением о новом контракте весной 2024 года.



Роберто является воспитанником «Барселоны». Действующее соглашение защитника с «сине-гранатовыми» истекает ближайшим летом. В сезоне 2023/2024 футболист провел за команду Хави всего 8 встреч и не отметился результативными действиями.



Transfermarkt.de оценивает Серхи в 3 млн евро.



Ранее СМИ сообщали, что Роберто может стать игроком «Интера Майами».