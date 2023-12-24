Срна просматривал трех игроков «Партизана» в матче с «Црвеной Звездой»

Дата публикации: 24-12-2023

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна посетил недавний матч чемпионата Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой», в котором просматривал сразу нескольких футболистов команды хозяев.



Главной целью функционера «горняков», как сообщается, был 24-летний форвард «Партизана» Матеус Салданья, который в упомянутом «вечном дерби» Белграда забил победный гол. «Гробари» в итоге выиграли 2:1, обошли «Црвену Звезду» и вышли в лидеры.



Бразилец в нынешнем сезоне наколотил 14 голов и отдал пять ассистов в 18 матчах Суперлиги. Ранее он выступал за родную «Баию», а также японский «ДЖЕФ Юнайтед», китайский «Чэнду» и азербайджанский «Нефтчи».



Как признался главный тренер «Партизана», экс-одноклубник Срны в «Шахтере» Игор Дуляй, «от предложений, которые поступают по Салданье, очень сложно отказаться».



По информации СМИ, другими игроками «Партизана», которые могут быть интересны украинскому топ-клубу, являются 22-летний опорный полузащитник Кристиан Белич и 18-летний правый защитник Коста Неделькович.



Источник – Dnevnik.rs.