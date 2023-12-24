«Интер» готовит бесплатный трансфер звезды «Порту»

Дата публикации: 24-12-2023

«Интер» намерен летом увеличить глубину состава, потому начал переговоры с Мехди Тареми, пишет «Calciomercato».



По информации издания, «нерадзурри» хотят подстраховаться на случай проблем у Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама, поэтому решили подписать еще одного форварда.



Ключевой целью является игрок «Порту» Мехди Тареми, чей контракт с клубом заканчивается летом. Потому уже сейчас «Интер» начал с ним переговоры, чтобы летом забрать Мехди бесплатно.



Интересно, что ранее 31-летнего иранца связывали с переходом в «Милан», вероятно, «россонери» попробуют навязать соседям борьбу за бомбардира.



К слову, Тареми провел 23 матча за «драконов» в текущем кампании (6 голов и 4 ассиста).