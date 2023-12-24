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«Фулхэм», «Вест Хэм» и «Астон Вилла» нацелились на Довбика

Дата публикации: 24-12-2023

По сообщениям испанских СМИ, к форварду «Жироны» Артёму Довбику проявляют интерес три клуба английской Премьер-лиги. Речь о середняке чемпионата «Фулхэме» и претенденте на еврокубки «Вест Хэме», а также одном из лидеров – «Астон Вилле».

«Фулхэм» (тренер Марку Силва) ищет альтернативу и конкуренцию для 32-летнего мексиканца Рауля Хименеса, который не блещет результативностью – лишь четыре гола за почти половину чемпионата.

Тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес заинтересован в физически сильном и быстром центральном нападающем – данные характеристики идеально соответствуют профилю Довбика.

Наконец, наставник сенсационной «Астон Виллы» Унаи Эмери не откажется от качественного форварда в пару к Олли Уоткинсу (9 голов в АПЛ, 14 во всех турнирах), по игровым характеристикам не дублирующего, а дополняющего англичанина.

Напомним, недавно сообщалось к интересу к Довбику со стороны мадридского «Атлетико», а также трех итальянских грандов – «Интера», «Ромы» и «Ювентуса».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист сборной Украины провел 20 матчей за «Жирону» во всех турнирах. На счету Артёма 12 голов и 6 ассистов.

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