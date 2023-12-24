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Салах вошел в топ-10 бомбардиров АПЛ

Дата публикации: 24-12-2023

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах вошел в топ-10 бомбардиров в списке лучших страйкеров АПЛ.

Рекордным для Салаха стал гол в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:1). На счету египтянина 151 гол – по этому показателю Мохамед обошел Майкла Оуэна.

Впереди Салаха Робби Фаулер (163 гола) и Джермейн Дефо (162 гола). Лидирует в рейтинге Алан Ширер (260 забитых мячей).

31-летний Мохамед в текущем сезоне забил 16 голов и отдал восемь ассистов в 25 матчах за «красных» во всех соревнованиях.

Команда, возглавляемая немецким специалистом Юргеном Клоппом, идет на втором месте в таблице Премьер-лиги. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Бернли» 26 декабря.

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