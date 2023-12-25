Нино отказался переходить в «Зенит»

Дата публикации: 25-12-2023

По данным «Voce Giallo Rossa», Нино, к которому был интерес со стороны «Зенита», не захотел переезжать в Россию. «Сине-бело-голубые» направили «Флуминенсе» предложение в 7 млн евро, но защитник отказался от перехода в клуб из Санкт-Петербурга. В результате сделка не состоялась.



Нино воспитывался в системе «Крисиумы». В феврале 2019 года центрбека арендовал «Флуминенсе», а через год был оформлен его полноценный переход. Сумма трансфера составила 1 000 000 евро.



В текущем сезоне на счету Нино 57 встреч за «Флуминенсе» (5 забитых мячей, 2 результативных паса). Его соглашение с «командой воинов» рассчитано до конца 2024 года.



Рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 11 млн евро («Transfermarkt»).