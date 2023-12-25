«Манчестер Сити» хочет выкупить Эчеверри и оставить в аренде в «Ривер Плейт»

Дата публикации: 25-12-2023

Переговоры между «Ман Сити» и «Ривер Плейт» по переходу Клаудио Эчеверри близки к завершению. Информацией в своем аккаунте в соцсети «Х» поделился Фабрицио Романо.



Инсайдер добавил, что «горожане» рассчитывают оформить сделку по Эчеверри по аналогии с переходом Хулиана Альвареса. Это значит, что 17-летний хавбек продолжит выступать за «Ривер Плейт» на правах аренды. Трансфер перспективного игрока обойдется англичанам в сумму свыше 20 млн евро.



Ранее сообщалось, что аргентинцем также интересуются «Челси» и «Барса».



Эчеверри обучался футболу в системе «Ривер Плейт». Действующий контракт с полузащитником истекает в декабре 2024 года. Стороны не будут пролонгировать сотрудничество, о чем ранее сообщил сам Клаудио.



Ценник на Эчеверри равняется 4 млн евро (Transfermarkt.de).