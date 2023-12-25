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Форвард «Интера» Алексис Санчес может перебраться в «Аль-Иттихад»

Дата публикации: 25-12-2023

В январе Алексис Санчес может пополнить состав «Аль-Иттихада».

На странице «Almodrj» в соцсети «Х» сообщается, что Марсело Гальярдо, возглавляющий саудовскую команду, уже беседовал с чилийцем касательно возможного перехода.

В «Интер» опытный футболист перебрался минувшим летом в статусе свободного агента. Прошлый сезон Алексис провел в составе «Марселя». Соглашение Санчеса с миланской командой рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне центрфорвард не так часто появляется на поле. В активе чилийца всего 12 матчей в футболке «нерадзурри» (2 забитых мяча).

Ориентировочный ценник на 35-летнего игрока составляет 2,5 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

В различное время Санчес также защищал цвета «Арсенала», «МЮ», «Ривер Плейт», «Барселоны», «Удинезе» и других клубов.

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