«Реал» рассматривает защитника «Аль-Насра» в качестве замены травмированному Алабе

Дата публикации: 25-12-2023

«Реал» продолжает поиски игрока в линию обороны на место травмированного Давида Алабы. Австриец, получивший повреждение крестообразных связок, выбыл из строя на длительное время. Как пишет Альфредо Педулла, в качестве временного сменщика Алабы рассматривается Эмерик Лапорт, принадлежащий «Аль-Насру».



Вместе с тем заполучить испанца «Реалу» будет крайне тяжело. Защитник перебрался в саудовскую команду минувшим летом, а его трансфер обошелся клубу в 27,5 млн евро. В «Аль-Насре» рассчитывают на Эмерика и не собираются отпускать. Кроме того, самого футболиста в новом клубе все устраивает.



В текущем сезоне в активе испанца 19 игр за «сине-жёлтых» (1 забитый мяч). Срок действия его контракта с клубом из Эр-Рияда ограничен летом 2026 года.