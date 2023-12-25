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Тунисский клуб готов отпустить своего игрока в ЦСКА

Дата публикации: 25-12-2023

«Сфаксьен» согласен расстаться с Алаа Грамом. Как пишет «Noussour», на защитника претендует ЦСКА. Ранее сообщалось об интересе к тунисцу со стороны «Зенита».

Москвичи уже направили «Сфаксьену» официальное предложение, и клуб принял его. В тунисской команде готовы продать защитника. Сам игрок еще не определился с решением о переходе.

Грам является выпускником академии «Сфаксьена». За первую команду он дебютировал в 2019 году. В текущем сезоне на счету тунисца 9 встреч в футболке «Сфаксьена», в которых ему удалось отличиться 3 раза.

Трудовые отношения с Грамом рассчитаны до середины 2024 года. Рыночный ценник на центрального защитника составляет 0,8 млн евро («Transfermarkt»).

Летом Грам мог перебраться в «Зенит», но «Сфаксьен» отказался продавать его петербургскому клубу.

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