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Агент Гравильона подтвердил переговоры между «Спартаком» и «Аданой»

Дата публикации: 25-12-2023

Мохамед Амаар, работающий с Эндрю Гравильоном из «Аданы Демирспор», подтвердил интерес к игроку со стороны «Спартака».

«Клубы ведут переговоры, но мы пока не контактировали с московской командой. Заинтересовал бы Эндрю переход в «Спартак»? Не исключено», - публикует заявление Амаара ресурс «РБ Спорт».

Ранее ряд источников сообщали, что «красно-белые» пытаются договориться по трансферу Гравильона, который намерен уйти из «Аданы».

Защитник обучался футболу в системе «Интера», но закрепиться в миланской команде ему не удалось. Состав «Аданы» Гравильон пополнил в июле 2023 года, подписав с клубом соглашение на 3 года. За турецкую команду он провел 18 игр (1 гол, 1 ассист).

Transfermarkt.de оценивает Гравильона в 4,7 млн евро.

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