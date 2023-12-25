Агент Гравильона подтвердил переговоры между «Спартаком» и «Аданой»

Дата публикации: 25-12-2023

Мохамед Амаар, работающий с Эндрю Гравильоном из «Аданы Демирспор», подтвердил интерес к игроку со стороны «Спартака».



«Клубы ведут переговоры, но мы пока не контактировали с московской командой. Заинтересовал бы Эндрю переход в «Спартак»? Не исключено», - публикует заявление Амаара ресурс «РБ Спорт».



Ранее ряд источников сообщали, что «красно-белые» пытаются договориться по трансферу Гравильона, который намерен уйти из «Аданы».



Защитник обучался футболу в системе «Интера», но закрепиться в миланской команде ему не удалось. Состав «Аданы» Гравильон пополнил в июле 2023 года, подписав с клубом соглашение на 3 года. За турецкую команду он провел 18 игр (1 гол, 1 ассист).



Transfermarkt.de оценивает Гравильона в 4,7 млн евро.