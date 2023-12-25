Иммобиле пропустит около 20 дней из-за травмы бедра

Дата публикации: 25-12-2023

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле не поможет команде в предстоящих матчах. У 33-летнего игрока диагностировали травму правого бедра, которую он получил в первом тайме поединка с «Эмполи» (2:0).



В ближайшие дни Иммобиле пройдет дополнительные медицинские тесты, чтобы определить точное время восстановления. Ожидается, что нападающий пропустит около 20 дней.



Представители «Лацио» рассчитывают, что Иммобиле успеет восстановиться к Суперкубку Италии, который пройдет 18-22 января в Саудовской Аравии. В полуфинале сыграют «Наполи» – «Фиорентина» и «Интер» – «Лацио».



В текущем сезоне Чиро забил 7 голов в 23 матчах за «орлов» во всех турнирах.



Римский клуб занимает 9-е место в чемпионате Италии (24 очка).



Источник – «Sky Sport».