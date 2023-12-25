Рэтклифф официально приобрел 25% акций «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 25-12-2023

«МЮ» официально объявил о том, что британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф приобрел 25% акций клуба. Завершение сделки зависит от получения всех необходимых разрешений регулирующих органов, в том числе от АПЛ.



71-летний Рэтклифф предоставит 300 миллионов долларов для инвестиций в инфраструктуру «Олд Траффорд», включая 200 миллионов, выплаченных при закрытии сделки, и 100 миллионов к концу 2024 года. Кроме того, компании «INEOS» делегировали ответственность за футбольными операциями «Ман Юнайтед».



Семейство Глейзеров (владельцы «красных дьяволов») и другие акционеры класса А получат по 33 доллара за каждую акцию.



Сообщалось, что Рэтклифф заплатит 1,25 миллиарда фунтов за пакет акций «Манчестер Юнайтед». В перспективе, миллиардер рассчитывает полностью выкупить клуб.



Ранее из переговоров о покупке английского гранда вышел катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани. Катарские инвесторы были готовы заплатить почти вдвое больше рыночной стоимости клуба, которая составляет 3,5 миллиарда долларов. Кроме того, Аль Тани планировал дополнительные инвестиции в клуб в размере 1,5 миллиарда долларов, однако его предложение не устроило семейство Глейзеров.



Рэтклифф – основатель и генеральный директор химического гиганта «INEOS». Группа является одним из совладельцев команды «Формулы-1 Мерседес», владельцем футбольных клубов «Ниццы» и «Лозанны», велосипедной команды «Ineos Grenadiers», а также многих других спортивных проектов в регби, парусном спорте, беге.



«Манкунианцы» занимают восьмое место в Премьер-лиге, набрав 28 очков после 18 туров. В следующем матче команда Эрика тен Хага примет «Астон Виллу» 26 декабря.