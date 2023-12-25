«Рома» следит за вратарем «Лечче» Фальконе

Дата публикации: 25-12-2023

Вратарь «Лечче» Владимиро Фальконе заинтересовал «Рому». Столичный клуб рассматривает вариант подписания 28-летнего итальянца на следующий сезон. Об этом пишет авторитетный инсайдер Николо Скира.



В текущем сезоне основным вратарем «Ромы» является 35-летний Руй Патрисиу, контракт которого истекает летом 2024 года. Португалец провел 17 матчей за «волков» и пропустил 19 мячей.



Фальконе сыграл в 18 поединках за «Лечче», пропустив 23 гола. В трех матчах он отыграл «на ноль». Также Владимиро вызывался в сборную Италии на мартовские матчи отбора Евро-2024, но на поле не выходил.



«Рома» идет на шестой позиции в Серии А. «Лечче» расположился на 12-м месте.