«Жирона» хочет получить за Цыганкова около 50 млн евро

Дата публикации: 25-12-2023

«Жирона» не намерена легко расставаться с одним из лидеров команды – вингером Виктором Цыганковым, интерес к которому проявляет ряд клубов из Примеры, АПЛ и Серии А.



«Бело-красные» отпустят Цыганкова только в случае выплаты клаусулы украинца. Сумма выкупа футболиста, контракт которого действует до лета 2027 года, составляет около 50 000 000 евро.



В январе 2023 года «Жирона» заплатила «Динамо» (Киев) € 5 миллионов за переход Цыганкова. Киевский клуб также получит 50% от суммы последующей перепродажи вингера.



В текущем сезоне Цыганков провел 16 встреч за каталонскую команду, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.



«Жирона» занимает второе место в Примере, уступая мадридскому «Реалу» по дополнительным показателям.



Источник – Fichajes.net.