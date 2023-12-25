19:52 ()
Свернуть список

«Жирона» хочет получить за Цыганкова около 50 млн евро

Дата публикации: 25-12-2023

«Жирона» не намерена легко расставаться с одним из лидеров команды – вингером Виктором Цыганковым, интерес к которому проявляет ряд клубов из Примеры, АПЛ и Серии А.

«Бело-красные» отпустят Цыганкова только в случае выплаты клаусулы украинца. Сумма выкупа футболиста, контракт которого действует до лета 2027 года, составляет около 50 000 000 евро.

В январе 2023 года «Жирона» заплатила «Динамо» (Киев) € 5 миллионов за переход Цыганкова. Киевский клуб также получит 50% от суммы последующей перепродажи вингера.

В текущем сезоне Цыганков провел 16 встреч за каталонскую команду, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Жирона» занимает второе место в Примере, уступая мадридскому «Реалу» по дополнительным показателям.

Источник – Fichajes.net.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close