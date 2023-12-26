«ПСЖ» в ближайшее время объявит о трансфере Москардо

Дата публикации: 26-12-2023

«ПСЖ» подпишет Габриэла Москардо, принадлежащего «Коринтиансу».



Николо Скира написал в соцсети «Х», что переход опорника согласован. За игрока бразильской команды действующий чемпион Франции заплатит 22 млн евро. С самим футболистом детали личного контракта также согласованы. О переходе 18-летнего исполнителя «Пари Сен-Жермен» объявит в скором времени.



Москардо обучался футболу в академии «Коринтианса». За основную команду он дебютировал в этом году. Всего в текущем сезоне в активе хавбека 22 встречи за «тимау» (без результативных действий).



Трудовые отношения Москардо с клубом рассчитаны до середины 2026 года. Рыночная стоимость игрока равняется 1,5 млн евро (согласно информации с портала «Transfermarkt»).