ЦСКА улучшил предложение по алжирскому полузащитнику Айсауи

Дата публикации: 26-12-2023

«Mercato» пишет, что ЦСКА обновил предложение по Сидахмету Айсауи, правами на которого владеет «УСМ Алжир». «Армейцы» намерены арендовать хавбека до завершения сезона с опцией выкупа за 135 000 евро. Алжирская команда также сможет получить долю с перепродажи 18-летнего футболиста.



Помимо этого, москвичи готовы предложить «красно-черным» расширенное сотрудничество, предполагающее сборы, медицинскую помощь игрокам и товарищеские встречи в России.



Ранее ЦСКА уже направлял «УСМ Алжир» запрос по аренде Айсауи с возможностью последующего выкупа, но получил отказ. Спортивный директор алжирской команды отметил, что игрок имеет огромный потенциал, поэтому клуб не планирует его отпускать. Примечательно, что Айсауи пока представляет молодежную команду «УСМ Алжир» U21. Кроме того на его счету 6 матчей за сборную Алжира U20.