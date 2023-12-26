06:05 ()
Свернуть список

ЦСКА улучшил предложение по алжирскому полузащитнику Айсауи

Дата публикации: 26-12-2023

«Mercato» пишет, что ЦСКА обновил предложение по Сидахмету Айсауи, правами на которого владеет «УСМ Алжир». «Армейцы» намерены арендовать хавбека до завершения сезона с опцией выкупа за 135 000 евро. Алжирская команда также сможет получить долю с перепродажи 18-летнего футболиста.

Помимо этого, москвичи готовы предложить «красно-черным» расширенное сотрудничество, предполагающее сборы, медицинскую помощь игрокам и товарищеские встречи в России.

Ранее ЦСКА уже направлял «УСМ Алжир» запрос по аренде Айсауи с возможностью последующего выкупа, но получил отказ. Спортивный директор алжирской команды отметил, что игрок имеет огромный потенциал, поэтому клуб не планирует его отпускать. Примечательно, что Айсауи пока представляет молодежную команду «УСМ Алжир» U21. Кроме того на его счету 6 матчей за сборную Алжира U20.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close