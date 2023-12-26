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Защитник «Зенита» Ренан будет объявлен в качестве игрока «Интернасьонала» на этой неделе

Дата публикации: 26-12-2023

По информации «Globo Esporte», до конца текущей недели Роберт Ренан перейдет в «Интернасьонал». Ранее сообщалось, что защитник подпишет с клубом арендное соглашение сроком на 1 год.

Игроком «Зенита» бразилец стал в январе этого года. Петербуржцам он достался бесплатно в рамках сделки по переходу Юри Алберто. В российской команде Ренан появляется на поле не так часто. В сезоне 2023/2024 на счету 20-летнего футболиста всего 8 встреч за «сине-бело-голубых» (без результативных действий).

Трудовые отношения Ренана с командой Сергея Семака рассчитаны до июня 2028 года. Рыночный ценник на него составляет 8 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее СМИ писали об интересе к Ренану со стороны «Вест Хэма» и «Реала».

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