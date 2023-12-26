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Вернер может вернуться в АПЛ

Дата публикации: 26-12-2023

В январе может состояться возвращение Тимо Вернера на Туманный Альбион.

«TodoFichajes» утверждает, что на нападающего претендует «Астон Вилла». Бирмингемцы под руководством Унаи Эмери набрали отличный ход и на данный момент располагаются на 3-й строчке в АПЛ, отставая от «Арсенала», лидирующего в чемпионате, всего на 1 очко. В клубе рассчитывают усилить линию нападения в январе. Среди вариантов, рассматриваемых «Астон Виллой», значится и Вернер, ранее выступавший в английском первенстве в составе «Челси».

Сам форвард лишился места в основе «Лейпцига», потому вполне может согласиться на переезд в Англию. В этом сезоне он отличился 2 раза и сделал 1 ассист в 14 играх за «быков». Его контракт с «РБ Лейпциг» истекает в 2026 году.

Рыночная стоимость Вернера равняется 17 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).

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