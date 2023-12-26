Вернер может вернуться в АПЛ
В январе может состояться возвращение Тимо Вернера на Туманный Альбион.
«TodoFichajes» утверждает, что на нападающего претендует «Астон Вилла». Бирмингемцы под руководством Унаи Эмери набрали отличный ход и на данный момент располагаются на 3-й строчке в АПЛ, отставая от «Арсенала», лидирующего в чемпионате, всего на 1 очко. В клубе рассчитывают усилить линию нападения в январе. Среди вариантов, рассматриваемых «Астон Виллой», значится и Вернер, ранее выступавший в английском первенстве в составе «Челси».
Сам форвард лишился места в основе «Лейпцига», потому вполне может согласиться на переезд в Англию. В этом сезоне он отличился 2 раза и сделал 1 ассист в 14 играх за «быков». Его контракт с «РБ Лейпциг» истекает в 2026 году.
Рыночная стоимость Вернера равняется 17 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).