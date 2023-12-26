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«Гремио» заинтересован в переходе защитника «Локомотива»

Дата публикации: 26-12-2023

«Гремио» хочет подписать Лукаса Фассона.

Бразильцы планируют арендовать защитника «Локомотива» с возможностью выкупа за 3 млн евро. При этом официальных предложений по футболисту москвичи еще не получали. Информацию разместил ресурс «Bolavip».

В стан «красно-зелёных» Фассон перебрался летом 2022 года, заключив с российским клубом соглашение на 4 года. «Локомотиву» трансфер бразильца обошелся в 3 млн евро. В нынешнем сезоне в активе центрдефа 22 встречи в футболке «железнодорожников» (1 результативная передача).

Ориентировочный ценник на 22-летнего Фассона составляет 3,5 млн евро (данные с ресурса Transfermarkt.de).

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