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«ПСЖ» подпишет с защитником «Сан-Паулу» Беральдо контракт на пять лет

Дата публикации: 26-12-2023

«ПСЖ» договорился по условиям соглашения с Лукасом Беральдо. Фабрицио Романо утверждает, что парижане заключат с защитником 5-летний контракт. Медосмотр бразильца состоится на этой неделе, после чего будет официально объявлено о его переходе.

В системе «Сан-Паулу» Беральдо находится 3 года. В этом Лукас выходил на поле в составе клуба в 48 матчах и отметился в них 1 голом. Срок действия его соглашение с «трёхцветными» ограничен декабрем 2028 года.

Рыночный ценник на Беральдо составляет 15 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

Ранее СМИ писали об интересе к 20-летнему бразильцу со стороны «Зенита». Сообщалось, что «Сан-Паулу» отклонил предложение петербургской команды, которая готова была выложить за Беральдо € 18 млн.

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