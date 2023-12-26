«ПСЖ» подпишет с защитником «Сан-Паулу» Беральдо контракт на пять лет

Дата публикации: 26-12-2023

«ПСЖ» договорился по условиям соглашения с Лукасом Беральдо. Фабрицио Романо утверждает, что парижане заключат с защитником 5-летний контракт. Медосмотр бразильца состоится на этой неделе, после чего будет официально объявлено о его переходе.



В системе «Сан-Паулу» Беральдо находится 3 года. В этом Лукас выходил на поле в составе клуба в 48 матчах и отметился в них 1 голом. Срок действия его соглашение с «трёхцветными» ограничен декабрем 2028 года.



Рыночный ценник на Беральдо составляет 15 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



Ранее СМИ писали об интересе к 20-летнему бразильцу со стороны «Зенита». Сообщалось, что «Сан-Паулу» отклонил предложение петербургской команды, которая готова была выложить за Беральдо € 18 млн.