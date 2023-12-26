«Интер» намерен заполучить игрока сборной Канады

Дата публикации: 26-12-2023

«Интер» продвинулся в переговорах по трансферу вингера «Брюгге» Тейджона Бьюкенена, о чем утверждает Фабрицио Романо.



«Неррадзури» долгое время следят за канадцем и обсуждают потенциальный трансфер с весны. Сообщалось, что сумма перехода игрока составит 15 миллионов евро.



По данным инсайдера, клуб из Милана пытается как можно скорее оформить трансфер, чтобы заменить травмированного Хуана Куадрадо. Колумбиец повредил ахиллово сухожилие и вернется на поле не раньше марта.



В сезоне-23/24 Бьюкенен провел 20 матчей за «Брюгге» во всех турнирах. На счету 24-летнего канадца три гола и четыре ассиста.



«Интер» лидирует в Серии А, опережая ближайшего преследователя туринский «Юве» на четыре очка. В следующем матче команда Симоне Индзаги сыграет с «Дженоа» 29 декабря.