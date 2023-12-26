«Барселона» задумала вернуть своего воспитанника

Дата публикации: 26-12-2023

«Барселона» планирует использовать пункт об обратном выкупе защитника Чади Риада за 7 миллионов евро, передаёт журналист Фабрицио Романо.



20-летний марокканец имеет контракт с «блаугранас» и выступает в «Бетисе» на правах аренды. В арендном соглашении присутствует опция обязательного выкупа игрока севильским клубом в конце сезона. Если «Бетис» активирует её, «Барселона» сразу же воспользуется правом обратной покупки. «Зелёно-белые» при этом сохранят 50% прав на футболиста на последующий трансфер.



Риад в нынешнем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах. Центрбек получил вызов в первую сборную Марокко, однако еще не успел дебютировать.



Портал «Transfermarkt» оценивает Чади Риада в 6 000 000 евро.