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«Барселона» задумала вернуть своего воспитанника

Дата публикации: 26-12-2023

«Барселона» планирует использовать пункт об обратном выкупе защитника Чади Риада за 7 миллионов евро, передаёт журналист Фабрицио Романо.

20-летний марокканец имеет контракт с «блаугранас» и выступает в «Бетисе» на правах аренды. В арендном соглашении присутствует опция обязательного выкупа игрока севильским клубом в конце сезона. Если «Бетис» активирует её, «Барселона» сразу же воспользуется правом обратной покупки. «Зелёно-белые» при этом сохранят 50% прав на футболиста на последующий трансфер.

Риад в нынешнем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах. Центрбек получил вызов в первую сборную Марокко, однако еще не успел дебютировать.

Портал «Transfermarkt» оценивает Чади Риада в 6 000 000 евро.

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