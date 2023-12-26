Игрок «Жироны» привлек внимание «Манчестер Сити»

Дата публикации: 26-12-2023

«Манчестер Сити» рассматривает вариант трансфера Савио, который на данном этапе своей карьеры защищает цвета «Жироны».



Как пишет «Marca», «горожане» ведут внутреннее обсуждение потенциальной сделки в структуре «City Football Group», куда входит также каталонская команда.



Сообщается, что 19-летним бразильцем интересуются клубы из АПЛ и Бундеслиги. Футболиста оценивают в 30 миллионов евро. Руководство спортивного холдинга из ОАЭ в любом случае планирует оставить Савио в «Жироне» до конца нынешнего сезона.



Права на вингера принадлежат французскому «Труа», который также входит в холдинг «CFG», и выступает в «Жироне» на правах аренды. В текущем розыгрыше Ла Лиги Савио провел 18 матчей за «бело-красных» (4 гола и 5 ассистов).



«Ман Сити» занимает пятое место в чемпионате Англии. «Жирона» идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.